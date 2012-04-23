Сын Клочковой установил свой первый спортивный рекорд

21 апреля - в Международный Олимпийский день - на празднике спорта была замечена "Золотая рыбка" Яна Клочкова. Четырехкратная Олимпийская чемпионка и глава Киевского отделения НОК пришла не одна, а, как и обещала в интернет-блогах, со своим маленьким чемпионом Сашей. Пока Клочкова раздавала афтографы поклонникам, сын игриво бегал по площади и наблюдал за происходящим. "Я считаю, для того, чтобы наши дети росли здоровыми, необязательно бить мировые рекорды, достаточно заниматься с ними с ранних лет. Пусть это будут не профессиональные спортивные секции, а обычный бассейн или спортивная площадка недалеко от дома. Чем раньше вы начнете, тем сильнее у ребенка будет желание заниматься спортом и дальше", - уверена чемпионка. После неформального общения, Яна Клочкова решила, что ее сыночек уже достаточно подрос, чтобы принять участие в пробеге. Яна и Саша присоединились к участникам марафона и установили свой маленький, но первый рекорд, пробежав по центральной улице Киева 100 метров. "Саша никогда не бегал так долго, несмотря на то, что он очень активен. Обычно мы бегаем вокруг детской площадки, а сегодня он удивил даже меня. Пробежать стометровку - это только для нас просто, а для малышей настоящий подвиг!" - поделилась впечатлениями Яна. Спортсменка и сама любит бегать и утверждает, что любовь к спорту - у нее в крови. "В спортзале на дорожке могу пробежать без остановки около 10 км, моя мама профессиональная бегунья, наверное, это у меня от нее. Вскоре также планирую организовать свой марафон для всех желающих побегать под каштанами", - поделилась планами Клочкова.