Ксения Собчак стала грузинской телеведущей

На грузинском русскоязычном телеканале ПИК, распространению которого через спутник, как утверждали в Тбилиси, пытались препятствовать российские власти, в воскресенье вышла новая программа телеведущей Ксении Собчак. Ее ток-шоу «Госдеп» было исключено из эфира российского MTV за несколько недель до выборов президента. Стилистика, жанр и содержание новой передачи определяется следующим образом: «Острые вопросы. Честные ответы. Здесь и сейчас. В новом общественно-политическом ток-шоу Ксении Собчак «Главная тема». Ведущая и ее гости обсуждают наиболее значимые события из жизни страны каждое воскресенье на канале ПИК». Тема первого эфира была определена как «Общественная палата при президенте России против «Справедливой России». «Выйдут ли на улицы российских городов миллионы недовольных? Или власть получила карт-бланш до 2018 года? Сергей Марков против Дмитрия Гудкова», – анонсируется программа на сайте ПИКа.