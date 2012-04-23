Шварценеггера оштрафовали за нарушение правил

Арнольд Шварценеггер наверняка рассчитывал, что его актерская слава и карьера губернатора Калифорнии уберегут его от штрафа. Но номер не прошел. Остановивший звезду полицейский вынес 64-летнему Шварценеггеру предупреждение и оштрафовал Железного Арни. Полицейскому пришлось на мотоцикле догонять шикарный Мерседес актера, так как черный автомобиль даже не притормозил у знака «Стоп». Блюститель порядка не впечатлился звездностью своего «клиента», наоборот, ответил Шварцененггеру практически самой известной цитатой из терминатора: «Я еще вернусь с квитанцией на штраф».