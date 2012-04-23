Виктория Бэкхем станет блоггершей

Виктория Бэкхем обратила внимание, что ее страничку в твиттере читает огромное количество поклонников, и решила не останавливаться на достигнутом. Виктория намерена последовать примеру своей подруги Гвинет Пэлтроу и создать собственный сайт. У Пэлтроу блог появился еще в те давние времена, когда большинство звезд не знали о существовании таких социальных сетей, как Twitter и Facebook. На своем сайте актриса рассказывает чем занимается, делится с поклонниками фотографиями и рецептами любимых блюд. Виктория же намерена сделать ставку на проблемы материнства и детства. «Будучи сама многодетной мамой, она уверена, что сможет поделиться советами и идеями с такими же женщинами, как она — которые воспитывают детей, но не хотят оставлять карьеру», — рассказал источник из окружения семьи Бэкхем.