Опра Уинфри собирается нажиться на проблемах Деми Мур

В руках Опры Уинфри скоро окажется крупная добыча, сообщает журнал Star Magazine. Деми Мур, недавно окончившая курс лечения в нарколоческой клинике после тяжелого развода с Эштоном Катчером, в последнее время особенно сблизилась с телеведущей и даже стала для нее личным "пациентом". Поговаривают, скоро Мур появится в ток-шоу Уинфри, что станет настоящей сенсацией. После развода в ноябре 2011 года Деми Мур не появлялась на публике и не давала никаких комментариев. Это станет ее первым интервью после длительного перерыва. Опре такая гостья будет только на руку: напомню, что дела у ее телесети OWN (Oprah Winfrey Network) с недавних пор пошли не очень хорошо и она провела ряд сокращений, закрыв некоторые программы. Если слухи подтвердятся и Деми Мур действительно станет гостьей Опры, рейтинги программы значительно увеличатся, как после интервью Опры с семьей скончавшейся Уитни Хьюстон.