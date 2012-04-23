Принц Гарри боится потерять девушку

Младший из братьев, принц Гарри видел, как тяжело было его брату Уильяму и Кейт Миддлтион, когда они стали встречаться в первый раз. Именно давление со стороны общественности и повышенное внимание заставило их в какой-то момент разойтись. Гарри боится так же потерять свою девушку, потому старается скрыть свои отношения. Тем не менее, информация в прессу уже просочилась. 27-летний Гарри и 24-летняя Молли Кинг, участница группы The Saturdays, уже несколько раз встречались, но все в личных домах их друзей. Пара старалась выбирать лишь тех, кому действительно может доверить свою тайну. Тем не менее, одна из приятельниц Молли проговорилась: «Они прекрасно проводят время. Но она (Молли – приметка автора) ничего не будет рассказывать, потому что знает, что это все разрушит».