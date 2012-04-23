Нагиеву неприятно находиться рядом с Собчак

Российскому актеру Дмитрию Нагиеву неприятна сама только мысль о светской львице Ксении Собчак. Об этом актер рассказал корреспонденту Gazeta.ua во время съемок в новом украинском фильме "Полярный рейс" в Бортничах. "Кроме того, что я светская львица, я в жизни еще что-то сделал. Не хотел бы стоять рядом в любом рейтинге с Ксенией Собчак. Этот человек мне просто неприятен. Я считаю, что на всех денег не заработаешь, нельзя делать пиар на всем ", - рассказал Дмитрий. Напомним, что в феврале 2012 года актер отказался вести новый сезон шоу "Две звезды" на Первом канале вместе с Ксенией Собчак. После чего, продюсеры программы за неделю до съемок определились только с одним ведущим - самим Нагиевым. "Если кому-то нравится с ней работать и слушать эти обсирання, я вообще никак. Я нахожусь в том возрасте и в том статусе, когда могу себе позволить не общаться и даже не говорить об этом человеке", - добавил актер. Сейчас Дмитрий Нагиев находится в Киеве. Съемки романтической комедии "Полярный рейс", в которой актер играет доктора, планируют завершить до конца 2013-го года. Ленту снимает украинская кинокомпания "Wise Vision". В главных ролях играют руссияне - это Егор Бероев и Юлия Снигирь. Бюджет фильма составляет 2 миллиона долларов.