Декларация Колобова: дом площадью 500 кв. м и Porshe Cayenne

Министр финансов Юрий Колобов задекларировал доход за 2011 год в размере 1,511 млн. гривен. В собственности, в аренде или на основании других прав пользования у министра находятся земельные участки площадью 4 тыс. кв. м, 500 кв. метров и жилой дом площадью 512,4 кв. метров, у членов его семьи - земельные участки площадью 1,999 тыс. кв. метров. Кроме того, министр владеет автомобилями Mazda CX-7 2261 2009 года, Porshe Cayenne S4806 20101 года, Toyota Highlander 3456 2011 года, пишет Зеркало недели. Большую часть дохода составила заработная плата, другие выплаты и вознаграждения - 1,25 млн. гривен. В том числе, Колобов задекларировал дивиденды и проценты на сумму 54,298 тыс. гривен, материальную помощь на 78,223 тыс. гривен, полученные подарки на сумму 6,821 тыс. гривен и другие виды доходов на сумму 121,97 тыс. гривен. Общая сумма доходов членов семьи министра (жена, дочь и сын) составила 365,886 тыс. гривен, в том числе заработная плата - 36,278 тыс. гривен, доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества - 328,174 тыс. гривен, другие виды доходов - 1,434 тыс. гривен. На банковских счетах Колобова - 1,343 млн. гривен, почти вся сумма вложена в течение прошлого года.