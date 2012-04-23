В Клубе Кабмина простились с депутатом Поляченко

Простились с депутатом Владимиром Поляченко в Клубе Кабмина. Коллеги по работе положили в гроб красные розы и гвоздики. Попрощаться с покойным пришли депутаты от всех фракций, секретарь СНБО Андрей Клюев, его заместитель Николай Злочевский, спикер Владимир Литвин и первый вице-спикер Адам Мартынюк. Похоронят Поляченко на Байковом кладбище на центральной аллее. "Это выдающийся человек, в котором соединилось все, что важно в человеке - профессиональные и человеческие качества, патриотизм, - сказал экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко. Мы действительно потеряли важную человека". Напомним, Владимир Поляченко скончался 20 апреля 2012 года после продолжительной болезни. Владимир Поляченко - почетный гражданин Киева, Заслуженный строитель и Герой Украины, почетный президент холдинговой компании Киевгорстрой. Родился 14 августа 1938 года в Киеве. В политику пришел в 2002 году, когда впервые был избран депутатом Киевского городского совета. В парламент нынешнего созыва прошел по списку блока Наша Украина - Народная Самооборона под N32. Занимал должность первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики.