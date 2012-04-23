В Норвегии из продажи изымают книги о теракте, совершенном Брейвиком

Норвежское издательство Cappelen Damm отзывает из продажи книгу "Сердце против камня". Автор книги — Адриан Пракон – один из немногих выживших в теракте на острове Утойа, где Андерс Брейвик 22 июля прошлого года расстрелял 69 молодых людей. Книга будет отозвана из продаже по причине многочисленных протестов семей погибших в теракте. Количество экземпляров, которые будут убраны из продажи оценивается приблизительно в 1.5 тыс. Меньше чем через год после трагических событий, норвежское издательство Cappelen Damm выпустило книгу "Сердце против камня". Адриан Пракон написал ее в соавторстве с журналистом Эриком Мёллером Сулхеймом. Чтобы спастись во время стрельбы по безоружным, Адриану пришлось притвориться убитым. Брейвик выстрелил в него еще раз, когда Адриан лежал в траве среди погибших друзей, однако промахнулся и только ранил молодого человека в плечо. Отец Адриана посоветовал ему записать все, что он пережил, еще когда Пракон находился в больнице. Именно так и появилась на свет эта книга. Среди персонажей, собранных в ней, оказался 15-летний мальчик по имени Эйвинд, который погиб вскоре после разговора с родителями по телефону. Родственники погибшего подростка, как выяснилось, не давали разрешения Пракону на использование фрагментов того телефонного разговора. Эйвинд упоминается в книге больше 20 раз, отчего автору придется убрать его имя из текста, а издателям – сделать новый тираж. "Возможно, они хотят контролировать все, что связано с информацией о тех событиях. Однако мне кажется важным, чтобы каждый, кто хочет рассказать о том, что пережил, имел право высказаться", – пояснил Адриан. По словам Адриана, это не единственная проблема, с которой он столкнулся при написании своей книги. Руководители молодежного крыла рабочей партии не поддержали его идею и даже просили повременить с издательством книги. Сам автор на процесс в Осло не поехал, предпочитая следить за происходящим в интернете. Однако уже в мае он намерен в суде вместе с другими свидетелями дать показания против Брейвика. Процесс над Андерсом Брейвиком начался в суде Осло. Он обвиняется в том, что 22 июля прошлого года устроил взрыв в правительственном квартале Осло, в результате которого погибли восемь человек, и в стрельбе в молодежном лагере рабочей партии Норвегии на острове Утойа, где обвиняемый расстрелял 69 человек.