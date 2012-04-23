Наталья Водянова топлес занимается благотворительностью

Наталья Водянова утверждает, что благотворительность - важнейшая составляющая ее жизни, и ее дела не расходятся со словами: на днях стало известно, что к осени топ-модель выпустит коллекцию обуви для демократичной марки Centro, часть прибыли от продажи которой пойдет в фонд "Обнаженные сердца". Эскизы туфель, ботильонов и сапог разрабатывались в течение нескольких месяцев. Наталья лично руководила творческим процессом. Разумеется, вид моделей пока держится в секрете, однако уже сейчас ясно, что это будет нечто женственное и элегантное, в духе того, как одевается сама Водянова: Мне хочется, чтобы каждая девушка, создавая новые образы, могла наслаждаться по-настоящему стильной и красивой обувью, чувствуя себя принцессой, единственной и неповторимой. Коллекция от "русской Русалки" появится в магазинах только в октябре, и мы уже ждем не дождемся возможности примерить "пару от звезды". Учитывая, что совместные коллаборации модели с модными брендами неизменно пользовались успехом (вспомнить хотя бы ее сотрудничество с Etam!), неисключено, что и в обувном дизайне девушка проявит себя с лучшей стороны.