Анжелина Джоли уже выбрала свадебное платье

Анжелина Джоли активно готовится к предстоящей свадьбе с Брэдом Питтом. 36-летняя актриса похвастала, что уже определилась с платьем для церемонии. Свое предпочтение актриса отдала итальянскому дому мод Versace. Напомним, именно наряд от Versace создал ажиотаж на церемонии Оскар в феврале этого года. Тогда ногу Анжелины, выглядывающую из разреза на платье, обсуждали во всем мире. О том, каким именно будет наряд, пока не известно. Для его создания Энджи пригласила любимого голливудского дизайнера Джейн Рэйд. Для того, чтобы актриса выглядела эффектно, ей придется набрать пару килограмм: ее худоба в будущем платье только испортит весь образ. Напомним, о помолвке стало известно 14 апреля, и уже через неделю жених и невеста определились с местом проведения торжества – замок Миравель, который был возведен в XVI веке и находится в деревушке на юге Франции.