Тина Канделаки завела молодого бойфренда, - СМИ

Ходят слухи, что российская телеведущая Тина Канделаки (35 лет) закрутила роман с парнем, который младше ее на 10 лет. Об этом публично сообщила Ксения Собчак через свой Twitter: "Встретила в театре Канделаки и ее парня Бровко. Увидев меня, она реально убежала!". О Василие Бровко известно немного. Ему 25 лет, и он – генеральный директор компании Апостол Медиа, где Канделаки является одним из акционеров (компания занимается выпуском программы Информания на СТС и ряда других телепроектов). Знакомы Тина и Василий уже 4 года, однако свои отношения комментируют как сугубо профессиональные. Читай также: Канделаки отдыхает вместе с Кличко и президентом Дагестана "Это настоящий служебный роман, поскольку он все равно зависим от нее и от ее денег", – говорит скандальный блогер Станислав Садальский в интервью журналу StarHit.