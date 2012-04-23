Экс-любовник Собчак оставил ее без машины

В последнее время ходят упорные слухи о том, что популярная телеведущая Ксения Собчак бросила олигарха Сергея Капкова и закрутила роман с оппозиционером Ильей Яшиным. Сама блондинка не комментирует свою личную жизнь и лишь только в микроблоге позволяет себе некоторые записи интимного свойства. Так, в начале апреля Ксения Собчак оставила в Twitter такое сообщение: "Мне всегда везло на порядочных людей. Но все бывает первый раз. Самое подлое, что может делать мужчина, - мстить женщине за то, что она полюбила другого". Довольно неоднозначная запись, которая рождает много вопросов, в чем заключается месть брошенного мужчины. В близком окружении телеведущей ходят слухи, что возлюбленный Ксении, олигарх, некоторое время назад подарил ей дорогую иномарку. А чтобы сэкономить на налоге, взял машину в кредит. Однако любовь длилась недолго и Собчак увлеклась другим мужчиной. Олигарх тяжело переживал разрыв. По слухам, в ответ он перестал платить кредит за дорогой подарок бывшей возлюбленной. Собчак не оценила этого. Более того, скандальная телеведущая, видимо, решила, что это низкий поступок для мужчины ее уровня. Остается неясным, будет ли она сама оплачивать кредит, вернет подарок олигарху или за подарок будет платить ее новый бойфренд Илья Яшин. На счету Ксении Собчак немало романов. За такое непостоянство в отношениях с мужчинами светскую львицу часто критиковали даже в близком окружении. До недавнего времени телеведущая встречалась с бизнесменом Сергеем Капковым, который якобы развелся ради Собчак. До Капкова Ксения встречалась со своим партнером по программе "Танцы со звездами" танцором Евгением Папунаишвили. Но их отношения продлились недолго. В разное время Собчак крутила романы с Александром Шустеровичем, за которого чуть не вышла замуж в 2007 году, генеральным директором радиостанции "Серебряный дождь" Дмитрием Савицким, бизнесменом Олегом Малисом, режиссером театра "Практика" Эдуардом Бояковым.