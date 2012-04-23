Доренко обвинил Михалкова в «сосании» денег

Скандально известный российский телеведущий Сергей Доренко записал видеообращение к режиссеру Никите Михалкову. На днях в Москве прошел съезд правления Союза кинематографистов, где его председатель Никита Михалков призвал своих коллег и Путина спасать Россию, и отечественный кинематограф, и культуру в целом. «Впереди — без всякого преувеличения, катастрофа страны, не способной ни интеллектуально, ни культурно отвечать вызовам современного мира», — говорил в своем пламенном обращении к коллегам Никита Сергеевич. Его воззвание не осталось безответным. Скандально известный российский телеведущий Сергей Доренко записал видеообращение к режиссеру «Утомленных солнцем», которое запустил в Сеть. В нем журналист в категорической форме называет членов Союза кинематографистов «сутенерами» и «проститутками», у которых нет ничего общего с русским народом и с Россией в целом. «Брегетоносцы и мигалочники — вот кто они, — утверждает Доренко. — А Никите Михалкову просто денег надо. И он все равно их высосет, выжучит, вымучит из России. Я верю в способность Михалкова всасывать и высасывать деньги. Никита Михалков создает вакуум, который никак не меняет своих качеств, нравственность никак не возрастает». Ответной реакции режиссера пока не последовало.