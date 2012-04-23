Король Испании изменяет своей жене?!

В СМИ попала информация о том, что Хуан Карлос встречается с 47-летней немецкой принцессой Кориной Сайн-Витгенштейн. Если верить слухам, то Корина уже несколько лет регулярно сопровождает Хуана Карлоса в заграничных поездках. Однако публично пара практически не появляется вместе. Но стоит им выйти в свет вдвоем, как скрывать чувства становится практически невозможно: монарх нежно держит свою спутницу за руку и без устали целует ее ладони. Более того, оказалось, что в 2006 году король представил Корину своему двоюродному брату – 75-летнему герцогу Карлу Вюттембергскому. Этот поступок означал то, что Карлос больше не намерен скрывать свою связь, однако госпожа Сайн-Витгенштейн настояла на том, чтобы они по-прежнему не афишировали свои отношения. И это несмотря на то, что у самой Корины не слишком хорошая репутация: дважды разведенная мать двоих детей, которая также была замечена в корыстных связях со многими богатыми мужчинами. Так, в свое время она встречалась с миллиардером Гертом-Рудольфом Фликом. Источники, приближенные к королевскому двору Испании, сообщают, что Хуан Карлос уже сообщил своим детям о романе с Кориной. Однако 73-летняя королева София не комментирует ситуацию, сохраняя деликатное молчание.