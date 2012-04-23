Семья главного налоговика страны заработала больше 21 млн. грн.

Глава Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко задекларировал 699 тыс. 459 грн доходов за 2011 год. Главный налоговик страны носит на руке €12 тыс. (ФОТО) Члены семьи А. Клименко заработали в прошлом году 21 млн 353 тыс. грн. Как сообщает «Урядовий кур'єр», Клименко от исполнения обязанностей главы Налоговой составил лишь шестую часть совокупного дохода - 114,26 тыс. грн. Основную часть средств он заработал благодаря процентам и дивидендам - 580,455 тыс. грн. Стоит отметить, что общая сумма доходов от процентов и дивидендов семьи Клименко, в частности его жены, дочери и сына, составила 20,509 млн грн. В целом глава Налоговой располагает суммой в размере 5,292 млн грн, которые находятся на счетах в банковских и других финансовых учреждениях, а его семья - 3,891 млн грн. Сам Клименко не владеет автомобилем, но семье принадлежат три машины: VW Taureg (2967 куб. см) 2011 года выпуска, MB S 500 L (4663 куб. см) 2011 года выпуска, Toyota Camry (3456 куб.см) 2007 года выпуска. Зарплата членов семьи главы Налоговой в прошлом году составила 13,585 тыс. грн, доход от ведения предпринимательской деятельности и независимой профессиональной деятельности - 460 тыс. грн, на отчуждении движимого и недвижимого имущества семья заработала 367,541 тыс. грн. Кроме того, в аренде или на другом праве пользования у Клименко находятся земельные участки площадью 2 тыс. кв. м в Донецке. А также в собственности или в аренде членов его семьи в Донецке находится дом общей площадью 526,9 кв. м и квартира площадью 129,2 кв. м.