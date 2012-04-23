Дочь Черновецкого купила залив к дому в Конча-Заспе

Пока мэрская дочь Кристина Черновецкая со вторым мужем в Москве лелеет новорожденного, в элитной Конче-Заспе под Киевом для нее строят гигантские хоромы, сообщает ТСН.Особливе. Дом Кристины Черновецкой: причал для яхты в заповедной зоне Работы на участке в 60 соток возле дамбы в Конча-Заспе не прекращаются даже в выходные. Строители не охотно идут на разговор. Говорят лишь, что работают наши ребята и наняла их хозяйка на киевском железнодорожном вокзале. Но поговорить с рабочими, которые не очень похожи на украинцев, не удалось. Трехэтажный дом странной архитектуры возводят для Кристины Черновецкой. Об этом рассказал ТСН.Особливе маклер Николай, который продает дом по соседству. "Это, во-первых, знают все... Это строит она. Это все знают, в этом и вся фишка, что здесь Кристина Черновецкая", - говорит маклер и предлагает стать соседом дочери мэра хоть завтра за 2 миллиона 300 тысяч долларов. Рассказывает, что за эту цену покупатель получает 22 сотки земли, почти полностью готовый и меблированный дом, выход к воде. Напротив будущего подворья Кристины Черновецкой тоже все на продажу. Пустую сотку здесь риэлторы оценивают в 40 тысяч долларов. Участок и уже возведенные сооружения дочери мэра стоят 3,5 миллиона. Там все сейчас завалено стройматериалами. С дороги видно главное сооружение с плоской крышей. Теперь ее облицовывают черной плиткой. За забором можно увидеть готовый гостевой дом. Посреди двора в разгар еще одно строительство - скорее всего здесь будет крытый бассейн. Когда Черновецкая будет гулять новоселье, рабочие держат в тайне. С противоположной от дороги стороны широкие ступени ведут прямо к воде. Местные говорят, что залив уже тоже выкупили - и показывают сетку, которой огородили воду со дна до самого верха. До недавнего времени эта территория была заповедной. Последний раз дочь мэра на строительстве видели еще в прошлом году. Расставшись с бывшим киевским чиновником Вячеславом Супруненко, которого сейчас разыскивает Интерпол, Кристина уехала жить в Москву. Там второй раз вышла замуж и на прошлой неделе родила четвертого ребенка. За рубежом, и с новой спутницей жизни, ныне и отец Кристины. Во дворе белого дома Леонида Черновецкого журналисты увидели только двух охранников, которые загорали в гамаке, смакуя напитки.