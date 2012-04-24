Беременная Алессандра Амбросио рекламирует украшения обнаженной

Алессандра Амбросио стала "лицом" украшений Vivara. Бразильская модель рекламирует их нагишом. Одно "но": "ангел" Victoria's Secret позирует, будучи глубоко беременной. Но она уверена, что это нормально: Обнаженная фотосессия прошла удачно! Беременность подарила мне чувство уверенности в себе. Я горжусь своим телом, способным дарить новую жизнь. Кроме того, Алессандра отметила, что с удовольствием позволила запечатлеть один из самых интимных моментов в жизни ее любимым фотографам - дуэту Mert&Marcus. Съемки проходили на родине Амбросио - а Бразилии. Сейчас же модель, уставшая от напряженного графика последних недель, наслаждается покоем. Вошедшая в топ-5 самых высокооплачиваемых манекенщиц мира, красотка намерена вернуться "к станку" как можно скорее после появления второго ребенка на свет. В недавнем интервью девушка призналась, что уже подписала несколько новых контрактов, и это стало для нее лучшим стимулом, чтобы поддерживать себя в форме во время беременности.