Анджелина Джоли стала почетной гражданкой Сараево

Известная американская актриса Анджелина Джоли 23 апреля удостоилась звания почетного гражданина города Сараево, сообщает Agence France-Presse. Городской совет боснийской столицы присвоил ей это звание за "поддержание памяти о событиях войны в Боснии и Герцеговине". Как ожидается, 3 мая Джоли прибудет в Сараево для участия в соответствующей церемонии: ей вручат диплом почетного гражданина. Боснийская столица ежегодно удостаивает такой чести одного иностранца, который, по мнению местных властей, внес существенный вклад в развитие идей гуманизма, демократии и терпимости. В случае с Джоли речь идет о ее режиссерском дебюте фильме "В краю крови и меда" (Оригинальное название In the Land of Blood and Honey). События картины разворачиваются в 1990-х годах в Сараево. Речь идет о любви и непростых отношениях между боснийской мусульманкой Айлой и православным сербом Даниэлем. Фильм, в котором снялись преимущественно сербские и боснийские актеры, по мнению многих кинокритиков, можно назвать антивоенным. Вместе с тем, он вызвал много споров как в Боснии, так и в Сербии, где его сюжет понравился далеко не всем. Присвоение Джоли почетного звания станет уже вторым признанием ее заслуг вне кинематографического мира. 17 апреля за усердную гуманитарную работу она получила повышение в ООН, где ее назначили специальным посланником по вопросам беженцев с правом представлять эту организацию и вести переговоры от ее имени.