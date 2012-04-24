Виктория Бекхэм с дочерью устроили модную ревизию в Пекине

В Пекин, где проходила презентация автомобиля Land Rover Evoque, Виктория Бекхэм прибыла не одна - вместе с собой она, как примерная мать, взяла свою девятимесячную дочку Харпер Севен. Исполнив все профессиональные обязательства, Пош смогла наконец отправиться с Харпер на "ревизию" местных магазинов. Вокруг девушек тут же собралась настоящая толпа из поклонников и папарацци. Впрочем, Вик это ничуть не удивило и она, как ни в чем не бывало, продолжила запланированный шопинг. Снимки девушек Бекхэм первой для нас нашла блогер Bimbaa. Виктория была на этот раз с ног до головы в черном: она надела платье-футряр, плотные колготки в тон, а также, несмотря на то, что на руках у нее была дочка, Пош не стала отказываться от любимых высоких каблуков. Харпер Севен была в брюках и джемпере актуальных в новом сезоне пастельных тонов, украшенных цветочным принтом.