Шовковскому поставили диагноз

Вратарь «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский прошел медицинское обследование, в результате которого у него диагностировано внутрисуставное повреждение плеча. Об этом сообщает официальный сайт «Динамо». Напомним, травму голкипер получил во вчерашнем матче чемпионата Украины с «Волынью». Сейчас Шовковский находится в Киеве. Он свободно передвигается с наложенной на поврежденное место фиксирующей повязкой. Шовковский порыбачил на Маврикии (ФОТО) На врачебном консилиуме будет принято решение о дальнейшем лечении вратаря. Не исключено, что Шовковский отправится в клинику немецкого города Мюнхен на консультацию с профильным специалистом.