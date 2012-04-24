Принц Гарри поддержал Лондонский Марафон

22 апреля более чем 37 тысяч бегунов получили поистине царский подарок за свою спортивную выдержку. Спортсменов, пересекших финишную черту, поприветствовал лично принц Гарри, приехавший на ежегодный Лондонский Марафон. Рыжеволосый представитель королевского дома Виндзоров ярко выделялся на фоне смуглых марафонцев (второй год подряд победу одерживают кенийцы). Победители с улыбками получали медали из рук принца и фотографировались рядом с ним на память. Принц Уэльский успевал дружелюбно общаться со спортсменами и зрителями и одновременно публиковать сообщения в Твиттере, рассказывая о своей почетной миссии. Голубоглазый красавец не забыл и о старшем брате. Он допустил возможность того, что в следующем марафоне примут участие принц Уильям и его супруга - Кэтрин, герцогиня Кэмбриджская. Что ж, остается только ждать, воплотит ли звездная пара в жизнь мечты принца Гарри, а Лондонский Марафон получит высокий королевский статус. В любом случае, демократичность британских монархов и их близость к народу приятно удивляет не только лондонцев, но и все мировое сообщество.