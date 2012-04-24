СМИ вновь пишут о предстоящей свадьбе дочери Путина

28-летней кореец Йу Йонг-Гу, сын бывшего военного атташе (а ныне адмирала в отставке) Южной Кореи в РФ опроверг домыслы о предстоящем браке с младшей дочерью Владимира Путина Екатериной. Об этом пишет южнокорейская газета The Chosunilbo, которую цитирует ИноПресса.ru. "Мы перестали встречаться полтора года назад, когда в прессе появились первые слухи о назревающей женитьбе. Сейчас мы общаемся время от времени", - рассказал Йу Йонг-Гу в интервью TV Chosun. Дочь Путина впервые показалась на людях (ФОТО) СМИ вновь заговорили о свадьбе 26-летней Екатерины Путиной с Йу Йонг-Гу в конце прошлой неделе. В частности сообщалось, что дочь вновь избранного президента России недавно побывала в Корее, покинув страну в прошлую пятницу. По данным американских СМИ, в конце прошлой недели "жених", с которым Екатерина познакомилась еще в 1997 году на вечеринке в международной школе в России, якобы отправился в Москву для подготовки к свадьбе, причем его сопровождал русский телохранитель. Напомним, впервые об отношениях Екатерины Путиной и Йу Йонг-Гу СМИ начали писать в октябре 2010 года. Однако тогда в правительстве РФ информацию о будущей свадьбе опровергли. Отметим, что после победы Владимира Путина на президентских выборах в марте западные СМИ вновь уделяют пристальное внимание личной жизни будущего главы Кремля. Накануне британское издание Times провело расследование, куда подевалась жена Путина Людмила.