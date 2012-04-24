Уго Чавес по телефону рассказал о своей смерти

Президент Венесуэлы Уго Чавес в эфире государственного телеканала развеял слухи о своей смерти. Это было первое интервью венесуэльского лидера с момента его отъезда на Кубу, где он проходит курс лечения от рака. В середине апреля Чавес прибыл на Кубу, чтобы пройти очередной, уже третий, курс лечения после того, как в феврале он перенес операцию в связи с появлением повторной раковой опухоли в области таза. После того, как 14 апреля 57-летний венесуэльский лидер вылетел в Гавану, он в нехарактерной для себя манере прекратил все контакты с прессой и телевидением, а также начал гораздо реже, чем обычно, писать на сайте микроблогов Twitter. Из-за этого вскоре по социальным сетям поползли слухи об ухудшении состояния Чавеса или даже о его возможной кончине. Позвонив на государственное телевидение Венесуэлы, Уго Чавес заявил, что распространяемые слухи являются частью психологической войны, которую ведут против него недоброжелатели. "Видимо, нам придется привыкнуть к этим слухам, поскольку они являются неотъемлемо частью грязной психологической войны", - заявил Чавес в телефонном интервью государственному телеканалу VTV. Президент Венесуэлы признал, что химеотерапия дается ему тяжело, и для продолжения лечения ему требуется "много воли и упорства". Чавес рассказал также, что ему нужно много отдыхать, но добавил, что он чувствует себя обязанным продолжать выполнять президентские обязанности. По его словам, в ближайшее время в Гавану для обсуждения реформ трудового законодательства прибудет министр иностранных дел Венесуэлы Николас Мадуро. Сам же Чавес намерен 26 апреля вернуться на родину, где он проведет три дня, а затем снова отправится на Кубу. На октябрь в Венесуэле намечены президентские выборы, и Уго Чавес, находящийся у власти с 1999 года, заявил, что - несмотря на проблемы со здоровьем - он будет добиваться переизбрания на еще один шестилетний срок.