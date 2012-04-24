Развод Сильвио Берлускони может стать самым дорогим в истории, - СМИ

Процесс развода бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони с женой Вероникой Ларио, длящийся уже почти три года, похоже, подходит к концу и обещает стать самым дорогим в истории, пишет газета Corriere della Sera По данным издания, бывшие супруги встретились в минувшие выходные. Берлускони и Ларио объявили перемирие в войне за раздел имущества. Это было главным препятствие для достижения полюбовного соглашения. Ларио, прожившая с Берлускони 30 лет, из них 20 в законном браке, требовала оставить за ней одну из семейных вилл под Миланом в Макерио. Туда она переехала сразу после официального оформления отношений с Берлускони, к тому времени уже разведенного с первой женой, в 1990 году. Свидетелем заключения этого союза был бывший премьер Беттино Кракси, закончивший свою жизнь в изгнании в Тунисе после вскрытия коррупции в высших эшелонах власти в Италии. Ларио потребовала от мужа-миллиардера назначить ей алименты в размере 3 млн. евро в месяц - это без учета многомиллионного содержания роскошной виллы, передает ИТАР-ТАСС. На протяжении всех трех лет, после подачи заявления на развод, поводом для чего послужила скандальная история о посещении Берлускони 18-летней неаполитанской девушки Ноэми Летиции, Вероника Ларио, бывшая актриса, которая младше супруга на 20 лет, почти не появлялась на публике. Было только известно, что она демонстративно съехала с виллы Макерио и жила в шикарной гостинице в Монце, а затем в квартире в Милане. Именно Ларио публично, через открытое письмо в газету Repubblica, обвинила мужа в нездоровом влечении к несовершеннолетним девушкам. Скандал о вечеринках с участием десятков девушек по вызову на другой вилле Берлускони в Аркоре, по поводу чего сейчас идет судебный процесс, разразился позже. Политик обвиняется в использовании услуг несовершеннолетних проституток и злоупотреблении служебным положением, чтобы скрыть это преступление. Сам Берлускони, который еще ни разу официально не появился в зале суда по «делу Руби», утверждает, что его вечеринки имели исключительно «элегантный светский характер».