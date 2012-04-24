Алмаз французской королевы Марии Медичи продадут с аукциона

Уникальный бриллиант выставили на обозрение публики в Париже. Камень на имя "Бо Санси" на протяжении четырех сотен лет принадлежал королевским династиям Европы. В следующем месяце он должен уйти с молотка на аукционе "Сотбис". Бриллиант весом в тридцать пять каратов нашли возле индийского города Голконда. Одним из владельцев камня была французская королева Мария Медичи. Сейчас драгоценность принадлежит потомкам немецких королей. Аукцион по продаже состоится четырнадцатого мая в Женеве. К тому времени камень выставлять в Лондоне и Цюрихе. По предварительным оценкам экспертов, "Бо Санси» может быть продан по цене от двух до четырех миллионов долларов. Дэвид Беннет, глава ювелирного отдела аукциона "Сотбис": "Этот камень - просто невероятный. Особенно, когда понимаешь, что его когда-то держал в руках королева Франции. Он имеет влияние на людей. Думаю, некоторые камни умеют говорить".