Сын Боярского стал советником губернатора

"Передо мной поставлена задача кураторства над всеми пресс-службами комитетов и администраций районов Петербурга, — рассказал Сергей Боярский. — Я так понимаю, эта должность создана в помощь пресс-службе губернатора". Сергей уже приступил к исполнению обязанностей. В Смольном ему выделили отдельный кабинет. В понедельник он познакомился с коллективом. Своих планов на новом посту Сергей Боярский пока не раскрывает. "Могу лишь сказать, что, я полагаю, никаких кардинальных изменений ожидать не стоит, — отметил он. — Мы должны всеми силами работать во благо Петербурга, улучшать координацию и взаимодействие между исполнительными органами власти, законодательной властью, районами". Сергей Боярский родился в 1980 году. В 2011 году выдвигал свою кандидатуру на пост депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга по спискам партии "Единая Россия", однако не был избран.