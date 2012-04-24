Любовница Берлускони выманила у него крупную сумму

Марокканка Карима эль-Маруг, более известная под прозвищем Руби и являющаяся ключевой фигурой в судебном процессе против бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, обвиняемого в причастности к проституции несовершеннолетних, просила у политика 5 миллионов евро за свое молчание, свидетельствуют аудиофайлы телефонных разговоров девушки. Известное своей критикой бывшего главы итальянского правительства, выложило пять записей телефонных разговоров, сделанных 26 и 28 октября 2010 года правоохранительными органами Италии с разрешения суда. Незадолго до этого - в октябре 2010 года - в итальянских СМИ появились первые публикации о якобы имевшей место связи между Берлускони и несовершеннолетней марокканкой, которые сам политик назвал "медийным мусором". На записях Руби, которой на тот момент еще не исполнилось 18 лет, обсуждает со своим отцом, подругами и бывшим женихом последние новости, связанные с ней и Берлускони, а также рассказывает, что журналисты из всех газет и телевизионных программ хотят сделать с ней интервью. "Сильвио мне вчера звонил. Он сказал мне: "Руби, я дам тебе столько денег, сколько ты хочешь, я тебя озолочу, но очень важно скрыть все, никому ничего не говори", - сказала подруге по телефону молодая марокканка. При этом она добавила, что они дружат с Берлускони уже год и каждую неделю он давал ей 47 тысяч евро, однако Руби сразу же отметила, что эти деньги политик давал ей не за секс, а из-за того, что "без ума" от нее. Руби сообщила в телефонном разговоре со своим другом, бывшим женихом Серджо Корсаро, что запросила у Берлускони большую сумму денег в ответ на его просьбу притвориться сумасшедшей и ничего не рассказывать. "Мы с адвокатом попросили 5 миллионов евро, и он согласился", - рассказала Руби. За несколько дней до публикации прослушек телефонных разговоров марокканки Берлускони принял участие в судебных слушаниях в Милане по этому скандальному "делу Руби", в рамках которого 75-летний политик обвиняется в причастности к проституции несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением. На этих слушаниях экс-премьер признался, что содержит девушек, которые принимали участие в его нашумевших вечеринках, поскольку их жизнь была разрушена этим процессом. "Я чувствую свою ответственность, потому что их единственной виной было то, что они приняли приглашение на ужин в доме премьер-министра", - заявил Берлускони журналистам в перерыве между слушаниями, которые состоялись в минувшую пятницу.