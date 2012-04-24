Михаил Горбачев задремал на саммите нобелевских лауреатов мира

Михаил Горбачев задремал во время обсуждения острых социальных проблем на вчерашнем саммите нобелевских лауреатов мира. Журналисты издания The Daily Mail предлагают считаться с тем, что последнему советскому лидеру уже 81 год и для него, пожалуй, было тяжело сидеть в одной и той же позе долгое время и слушать скучные речи. Кроме того, перед этим Горбачев имел длительную беседу со слишком серьезным социальным и политическим активистом - голливудским актером Шоном Пенном. Его откровенная заинтересованность общественно-политическими проблемами, очевидно, еще больше утомила политика. Президент Израиля и Шерон Стоун поздравили Горбачева с 80-летием (ФОТО) Хотя доподлинно неизвестно, о чем говорили Михаил Горбачев и Шон Пенн во время визита в Чикагский колледж, но издание предполагает, что Пенн поднял тему прав Аргентины на владение Фолклендскими островами. Также актер является ярым сторонником Уго Чавеса, поэтому вполне возможно, что вопрос нападений мировых лидеров на главу Венесуэлы Шон Пенн также затронул в течении разговора. Во время основной части саммита в Университете Иллинойса, в котором приняли участие бывшие лидеры Джимми Картер, Михаил Горбачев и Лех Валенса, лауреаты общались о том, что несмотря на бедность, плохое образование и торговлю оружием, мир во всем мире может быть достигнут. При условии, что мировые лидеры будут лучше прислушиваться друг к другу и привлекать к обсуждению молодежь.