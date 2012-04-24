Тайсон соблазнил сотрудницу тюрьмы во время отбывания срока

Легенда мирового бокса американец Майк Тайсон в интервью спортивному кабельному телеканалу ESPN заявил, что во время отбывания тюремного срока от него забеременела сотрудница тюрьмы. При этом Железный Майк не уточнил, в какую из его отсидок это произошло. "Я не рассказывал о том, как от меня забеременела сотрудница тюрьмы. О, да. В тюрьме такое случается. Но ребенок не родился", - сказал Тайсон, отвечая на вопрос, о чем он умолчал в ночь на субботу в Лас-Вегасе во время своего дебютного ток-шоу. Шоу под названием Бесспорная правда было посвящено жизни спортсмена. Экс-Чемпион мира выступил в небольшом театре при казино MGM Grand вместимостью 740 человек. Программа длилась два часа практически без перерывов. Тайсон, как заранее и анонсировалось, рассказывал правду о многочисленных жизненных перипетиях, избегая купюр и недомолвок. Напомним, что в период выступлений на ринге Тайсон сидел в тюрьме трижды. В 1992 году был признан виновным в изнасиловании и провел за решеткой почти три года. В 1999-м он отсидел девять месяцев за нападение на двух человек после ДТП, а в 2007-м вернулся на нары всего лишь на сутки за хранение кокаина и вождение автомобиля в пьяном виде. Тайсон был женат три раза, у него восемь детей от разных женщин. Представительницы слабого пола не раз требовали от чемпиона миллионные компенсации за сексуальные домогательства. Ранее сообщалось, что бывший абсолютный Чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон войдет в Зал боксерской славы.