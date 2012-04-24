Анна Герман: Прошу не приносить цветов и подарков

Сегодня, 24 апреля, советник Президента Украины по гуманитарным вопросам Анна Герман празднует день рождения. На двери ее приемной появился распечатанный лист бумаги с просьбой не нести ей цветы и подарки. Родилась Анна Герман 24 апреля 1959 в с. Колодрубы Николаевского района Львовской области. С февраля 2010 года Анна Николаевна была заместителем главы Администрации президента, а в апреле 2011 года стала его советником - руководителем Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам АП. Ранее она была народным депутатом 5-6 созывов от Партии регионов, замглавы фракции ПР, возглавляла Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информации.