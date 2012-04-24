Спикер Верховной Рады Владимир Литвин написал две книги по истории Украины, которые собирается издать за государственный счет. Об этом сообщается в "Вестнике государственных закупок", где опубликована информация о заключении соответствующего контракта. 17 апреля издательство "Наукова думка" по результатам тендера заключило соглашение с ЗАО "Белоцерковская книжная фабрика" на печать двух книг Литвина* на общую сумму 123 тыс. грн. Печать изданий "История Украины" и "Украина в войнах и революциях XX ст." будут оплачены средствами государственного бюджета. Литвин в домашних тапочках показал кабинет на даче (ФОТО) Каждая книга будет напечатана тиражом две тысячи экземпляров. Автором изданий в конкурсной документации указан только Владимир Литвин.