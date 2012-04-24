На аукцион выставят портреты муз Пикассо

Аукционный дом "Кристис" выставляет на торги портреты муз знаменитого испанского художника Пабло Пикассо. Аукцион "Импрессионизм и современное искусство" состоится в Нью-Йорке. Как ожидается, шесть работ, выполненные великим мастером в 1932-1968 годы, уйдут с молотка не менее чем за $ 30 млн. Топ-лотом аукциона станет полотно "Двое лежащих обнаженных" (1968), на котором изображена вторая и последняя жена художника Жаклин Рок. Его оценочная стоимость составляет 8-10 млн долларов. Пикассо и Рок были женаты 20 лет - до его смерти в 1973 году в возрасте 91 года. В течение 17 из них он не рисовал никаких других женщин, кроме нее. Именно Рок посвящено наибольшее количество картин мастера. После смерти Пикассо Рок взяла на себя роль распорядительницы его внушительного наследия. Но, так и не найдя в себе силы жить без своего кумира, в 1986 году, через 13 лет после смерти художника, она покончила с собой. Кроме того, на торги, которые пройдут 1 мая, выставляются полотна, на которых изображены другие возлюбленные Пикассо. Его музами были художница Франсуаза Жило, с которой у художника было двое детей - Клод и Палома; Мария-Тереза Вальтер, познакомившаяся с мастером, когда ей было всего 17; французская художница Дора Маар, бывшая любовницей Пикассо на протяжении девяти лет. Как ожидается, полотно "Отдых" (1932), на котором изображена Вальтер, уйдет с молотка за $ 5-7 млн. Вальтер также покончила жизнь самоубийством после смерти Пикассо. Эксперты называют Пикассо одним из самых "дорогих" художников в мире. Его картины уходят с молотка за рекордные суммы. Так, полотно "Обнаженная на фоне бюста и зеленых листьев" было продано на аукционе "Кристис" в мае 2010 года более чем за $106 млн , став самым дорогим, на тот момент, произведением мирового искусства.