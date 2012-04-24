Подружка Роналду в Москве показала нижнее белье

В Москву Ирина Шайхлисламова, именно так модель со звучным псевдонимом Шейк зовется на родине, приехала с важной миссией. Девушка уже не первый год работает лицом компании Intimissimi, и ее визит в Москву был связан как раз с новой рекламной кампании производителя нижнего белья. В рамках презентации Ирина не без удовольствия показала капризной столичной публике нижнее белье, которым изобилуют каталоги фирмы. На фоне многочисленных разноцветных лифчиков модель чувствовала себе вполне комфортно - сказываются годы работы в этом сегменте модельного бизнеса.