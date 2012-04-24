Иванка Трамп сходила на бродвейский мюзикл

Бизнес-леди, модель, молодая мама Иванка Трамп успевает держать руку на пульсе, в том числе, и самых заметных театральных событий. Иванка стала почетной гостьей премьеры нового бродвейского мюзикла - "Призраки" (Ghost, The Musical), которая состоялась вчера вечером в театре Lunt-Fontanne Theatre. В основу постановки лег кинохит 1990 года - триллер "Привидение", в котором снимались Деми Мур, Патрик Суэйзи и Вупи Голдберг. В фильме рассказывается о молодой паре - Сэме и Молли. Однажды вечером на них нападает грабитель и убивает Сэма. Молодой человек, став призраком, узнает, что его возлюбленной грозит смертельная опасность. Чтобы спасти Молли, он пытается предупредить ее, воспользовавшись услугами женщины-медиума. На мероприятии Трамп появилась в бело-золотых тонах. На ней было элегантное платье-тога с красивейшими драпировками, золотые клатч и украшения, белые босоножки. Завершали этот романтичный образ завитые золотистые волосы.