Княгиня Монако сменила имидж

В полку короткостриженных звезд прибыло. Супруга князя Монако Шарлен обновила свою прическу. Стройная блондинка сменила имидж и отрезала свои длинные светлые волосы, которые обычно убирала в хвост. Новую стильную короткую стрижку первая леди продемонстрировала в минувшие выходные в Монте-Карло на финале теннисного турнира, победителем которого стал испанец Рафаэль Надаль, обыгравший Новака Джоковича из Сербии. Скорее всего, князю Альберу, с нежностью глядевшему на Шарлен, новая прическа супруги пришлась по душе, как и, в общем-то, все ее эксперименты над имиджем. Еще в прошлом году в одном из интервью он заявил: Для меня Шарлен красива всегда - даже без макияжа и с забранными назад волосами. Для церемонии чествования победителя турнира обновленная Шарлен выбрала темный жакет, белоснежные брюки и рубашку с высоким воротом, подчеркнувшим стройную шею. Модные критики и журналисты сошлись на том, что с короткой стрижкой супруга Альбера будто скинула несколько лет и заметно посвежела.