Джоли и Питт отметили помолвку на пляже

Недавно Брэд Питт сделал Анджелине Джоли официальное предложение, преподнеся роскошное кольцо. Парочка отправилась отмечать помолвку на Галапагосские острова. Супруги прихватили с собой детишек и целыми днями купаются и резвятся на песочке. Кстати, на сделанных папарацци свежих фотографиях Джоли впервые за долгое время сняли на пляже – в кокетливом платье актриса выглядит очаровательнее, чем всегда. По теме: Брэд Питт: «Мы с Анджелиной хотели бы пожениться» Анджелина Джоли и Брэд Питт официально помолвлены На свадьбу Джоли и Питта приглашено 300 человек Анджелина Джоли уже выбрала свадебное платье Пока Джоли следила на Ноксом и Вивьен, которые делали куличики из песка, сам Питт учил плавать малышку Захару. Актер надел водонепроницаемый костюм и нарядил в такой же дочку, которая была просто в восторге, плескаясь в океане. А вот Вивьен предпочитала держаться подальше от воды и позже в тот же день выглядела уставшей. Она даже вздремнула на песке, в то время как остальные дети наслаждались играми. Шайло, как обычно, была одета как мальчик – в футболку и шорты. Она держалась обособленно от других детей и просто наблюдала за тем, как весело они проводят время. Позже, однако, малышка присоединилась к другим детям, чтобы помочь маме приглядеть за ними.