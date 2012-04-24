Водянову заподозрили в пропаганде анорексии

На выходных в Лондоне прошло пышное фэшн-мероприятие — фестиваль Vogue. Ради такого случая в столице Британии собрались ведущие знаменитости, дизайнеры и модели, которые наперебой рассказывали журналистам о своем стиле и карьере. Однако самая интересная фраза прозвучала вовсе не в прямом телеэфире. Корреспондент Daily Telegraph Оливия Биргин побеседовала с моделями Евой Герциговой, Лили Коул и Натальей Водяновой по поводу оптимального веса. Все красавицы отметили, что они генетически не предрасположены к полноте. При этом Коул начала рассуждать о том, что в некоторых мировых культурах девушки в теле считаются гораздо интереснее, нежели субтильные красотки. И тут в разговор вступила Наталья. "Девчонки, ну вы же знаете, что лучше быть худой, чем толстой", — заявила россиянка. Спохватившись, Водянова тут же пояснила, что она имеет в виду проблему ожирения. Действительно, вряд ли кто согласится, что лучше быть полным, нежели поддерживать себя в форме. Но как отмечают британские и американские СМИ, ремарку Натальи можно толковать по-разному.