Форт Нокс отменил концерт из-за критики Обамы

Руководство американской военной базы Форт Нокс в Кентукки отменило концерт гитариста Теда Ньюджента из-за его критических высказываний в адрес президента США Барака Обамы. Об этом сообщается на странице базы в Facebook. Концерт был назначен на 23 июня. Вместе с Ньюджентом должны были выступать группы REO Speedwagon и Styx, об их реакции на решение Форта Нокс, как сообщает CNN, пока не известно. Будет ли вместо Ньюджента приглашен кто-то другой, неясно. Претензии к Ньюдженту связаны с его недавним выступлением на съезде Национальной стрелковой ассоциации (National Rifle Association). Он назвал администрацию Обамы "подлой, злой и ненавидящей Америку". Гитарист заявил, что если Обама будет переизбран на второй срок, то сам Ньюджент вскоре окажется "либо в тюрьме, либо в могиле". После этих высказываний Секретная служба США провела с ним профилактическую беседу. Никаких других мер по отношению к гитаристу предприниматься не будет. Ньюджент придерживается консервативных политических взглядов. В частности, он защищает право американцев на хранение и ношение оружия, а также выступает против ограничения права на охоту. В ходе нынешней президентской кампании Ньюджент поддержал экс-губернатора Массачусетса Митта Ромни, который имеет больше всего шансов быть выдвинутым в президенты от республиканцев.