Донецкого мэра беспокоят девушки в миниюбках и ДТП

В год Донецк тратит миллион гривен на установку регулирующих дорожных знаков и барьерных ограждений для пешеходов Об этом мэр Донецка Александр Лукьянченко заявил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «Донецк. Комментарии». По словам мэра, УЕФА требовало установить в городе к Евро-2012 более 7 километров таких ограждений, но власти убедили инспекторов, что это слишком затратно и нецелесообразно. Поэтому ограждения установлены только в местах концентрации ДТП. «Что касается мест перехода, где люди ходили навпростець, когда в городе было 17,8 тысяч машин – это проходило. А сейчас каждый день под колесами гибнут пешеходы, нарушающие ПДД… Ограждения будут в местах концентрации ДТП, но все равно у нас находятся некоторые жители, которые успешно преодолевают эту преграду и даже девушки в коротких юбках перелезают, видимо, стараясь поднять их еще выше. Но это все наша жизнь», - рассказал Он также добавил, что по примеру европейских парков, кованные ограждения поставлены и вокруг парка им. Щербакова, что способствует поддержанию порядка. фото DonbassUa