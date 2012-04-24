Кусочек свадебного торта Уильяма и Кейт выставлен на торги

Свадебный торт принца Уильяма и Кейт Миддлтон заворожил миллионы людей, так же, как и другие предметы королевской свадьбы. Это был восьмиярусный торт, покрытый глазурью, кремом и украшенный 900 цветами, - передает kursiv.kz. Фиона Кеймс, специалист по приготовлению тортов на заказ, потратила пять недель на украшение торта. Позже она рассказала, что руководствовалась советами Кейт. Торт, в частности, украсили листьями плюща, символизирующим брак, тогда как на трех нижних тортах красовались лаванда, маргаритки и фигурка Уильяма. Кусочек фруктового торта был завернут в оберточную бумагу, чтобы избежать повреждения. Его поместили в специальную консервную банку, длиной в 14 см. Стартовая цена "сладкого" лота - $162. Торги состоятся 3 мая 2012 года. Помимо торта, на аукционе можно приобрести открытку с "наилучшими пожеланиями", полученное молодоженами от герцогини Корнуольской, Камиллы и принца Уэльского, Чарльза. Стоит отметить, что подобные торги проводятся не впервые. Так, в 2008 году за $1611 был продан кусочек свадебного торта принцессы Дианы. ПО ТЕМЕ: Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились (ФОТО)