Роберто Кавалли назвал американскую моду ужасной

Итальянский дизайнер Роберто Кавалли не стесняется высказывать свое мнение. В микроблоге Twitter он с чувством обругал своих коллег из других стран. Начал дизайнер с США. “Только взгляните на американскую моду, которая едва может называться модой, – написал Роберто в своем Twitter. – Она ужасна, и ее почти не видно. Но ею управляет великий журналист — Анна Винтур, которая хочет, чтобы все женщины подражали ей и выглядели как она”. Этого дизайнеру показалось мало. И он отвесил комплимент французам: “Где французская мода? Во французских брендах ни одного французского дизайнера. Англичане, американцы, итальянцы... Итальянская мода самая креативная! Dolce & Gabbana лучше всех”. Похвалы Кавалли заслужил еще и Марк Джейкобс: это единсвенный американский дизайнер, который ему нравится. “Но только на показах Marc Jacobs, - уточнил Роберто. – Шоу Louis Vuitton — это для старых дам”.