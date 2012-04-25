Джоли хочет снять фильм о Кэтрин Миддлтон

Анджелина Джоли хочет снять фильм о герцогине Кембриджской Кэтрин Миддлтон. Об этом голливудская актриса заявила на пресс-конференции, которую собрала сама. Начинающий режиссер рассказала, что хочет снять фильм о супруге принца Уильяма герцогине Кэтрин Миддлтон. В настоящее время запланирована встреча с Кэтрин для видео-интервью. Герцогиня расскажет о своей жизни до замужества, но это не будут факты, о которых знают все. Это будет рассказ о чувствах, переживаниях, страхах и радостях. Напомним, что начинающий продюсер Анджелина Джоли уже сняла свой первый фильм «В краю крови и меда». Критики не приняли картину, раскритиковав ее. Они назвали это неудачей начинающего режиссера. Джоли не говорит ни о кастинге, ни о дате начала съемок. Ее команда говорит, что, возможно, съемки фильма начнутся в начале 2013 года.