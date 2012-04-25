Картина Айвазовского установила рекорд цены

Во время художественного аукциона, прошедшего в Лондоне 24 апреля, был установлен очередной рекорд цены для картин известного русского художника Ивана Айвазовского. "На торгах Sotheby's картина 'Вид Константинополя и Босфорского залива' была продана за более чем три миллиона фунтов стерлингов (более пяти миллионов долларов)", - сообщили в пресс-службе аукционного дома. Покупатель полотна не захотел раскрывать своего имени, он торговался через своего представителя по телефону. Стартовая цена картины не превышала 1,8 миллиона фунтов. Айвазовский своими глазами впервые увидел Константинополь в 1845 году, когда побывал там в качестве художника Адмиралтейства. Установившую рекорд картину он написал через десятилетие после этого - в 1856 году. В ее описании сказано, что "работа запечатлела оживленную жизнь живописного порта с мечетью Топхане Нусретие, соединившей черты барочной и исламской архитектуры и служившей ориентиром для заходящих в Босфор судов". Предыдущий рекорд картина Айвазовского установила на аукционе в 2007 году. Тогда картина "Константинополь на рассвете" была продана за 2,7 миллиона фунтов стерлингов.