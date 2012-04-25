Президент Ирака подарил кувейтскому министру винтовку Хусейна

Президент Ирака Джалал Талабани подарил министру королевского двора Кувейта Насеру Сабаху аль-Ахмаду аль-Джабару ас-Сабаху винтовку, ранее принадлежавшую Саддаму Хусейну. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на информированные источники. Встреча Сабаха и Талабани состоялась в резиденции последнего в Сулеймании - городе на севере Ирака, где курд Талабани проводит значительную часть своего времени. По данным источника, принадлежавшая Хусейну чешская винтовка "Брно" попала в распоряжение будущего (на тот момент) иракского президента в 2003 году - после захвата Ирака американскими войсками. Отметим, курдов и кувейтцев связывает общая неприязнь к бывшему иракскому диктатору, который во время пребывания у власти притеснял этнические меньшинства, а в 1990 году на несколько месяцев оккупировал соседний эмират. Опубликованы подробности казни Саддама Хусейна В конце марта правительство Ирака направила родственникам казненного экс-Президента Саддама Хусейна официально письмо с требованием закрыть доступ к могиле покойного. Кроме того, им предписано подготовить останки к перезахоронению.