Основатель Playboy объявил о новой сексуальной революции

Хью Хефнер в свежем номере журнала Playboy высказал все, что он думает о выборах в США и о программах основных кандидатов. По его словам, к власти рвутся фанатики, которые намерены купировать отвоеванные ранее сексуальные свободы. Среди прав, оказавшихся в опасности, Хефнер назвал права женщин, репродуктивные права и право на неприкосновенность частной жизни. Создатель Playboy уверен, что политики от Республиканской партии США развязывают войну против секса. Хефнер объявил свою статью началом новой сексуальной революции.