Шведы перестали доверять королевской семье

Доверие шведов к королевской семье опустилось до рекордно низкого уровня, передает шведское информагентство TT со ссылкой на исследование социологического центра SOM-Institutet при университете Гётеборга. Исследование проводилось осенью 2011 года. Во вторник, 23 апреля, сотрудники SOM представили его результаты прессе. Согласно последним социологическим данным, 30 процентов шведов не доверяют королевской семье, тогда как поддерживают ее только 34 процента опрошенных, передает Sveriges Radio. При этом 20 процентов респондентов одобрили бы преобразование страны из монархии в республику. В 1976 году, то есть спустя два года после принятия новой конституции, согласно которой король лишался политической власти, только девять процентов шведов готовы были поддержать республиканский строй. На общественное мнение, по данным социологов, повлиял выход в ноябре 2010 года скандальной биографии короля Карла Густава XVI. В книге журналисты собрали подробности об интимной жизни короля и его изменах. Кроме того, СМИ активно обсуждали вскрывшиеся связи отца королевы Сильвии с нацистами, что также отразилось на репутации королевской семьи. При этом наибольшей популярностью среди известных личностей в Швеции пользуется дочь Карла Густава XVI и Сильвии - принцесса Виктория. Она является старшей дочерью королевской четы и первым претендентом на трон. В феврале шведская пресса писала о рождении у Виктории и ее супруга Даниэля Вестлинга дочери, которая стала второй в очереди на шведский трон.