Анастасия Волочкова назвала бывшего мужа «зомби»

Анастасия Волочкова на одном из телешоу поделилась опытом, который пережила с бывшим мужем. Волочкова назвала экс-супруга в период его нездорового увлечения йогой «зомби». «Он изменил образ жизни и ушел из семьи… Он ушел в полную аскезу и реально превратился в зомби», – не скрывает балерина. «Сегодня он сам это прекрасно понимает уже. Меня спасло одно: я обращалась к Богу, чтобы Игорь вернулся ни ко мне, ни в семью, а в себя, чтобы он бизнес не потерял», – продолжает Анастасия, которую, по слухам, по сей день серьезно материально поддерживает бывший муж, который все же не потерял свой бизнес.