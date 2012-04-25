Юра Енакиевский пришел в Раду в часах за $685 тыс

О часах Енакиевского на своей странице в Facebook сообщил фотограф Владислав Содель. "Чем хороши всякие поименные голосования, в ВР? Дык, можно увидеть депутатов невидимок. Сегодня, за нового омбудсмена, пришел в Раду проголосовать Юрий Иванющенко, который утверждает, что он и одиозный бандит Юра Енакиевский, это разные люди. По теме: Итоги 2011 года: VIP-аксессуары Юрий Иванющенко блеснул не только своей персоной но и замечательными турбийонами Ulysse Nardin Alexander the Great Westminster Carillon Tourbillon 780-90, настоящим произведением часового искусства. Часы сделаны в кол-ве 50-и шт. и цену им сложить никто не может, однозначно известно, что это дороже 100000 уе, некоторые утверждают, что цена под пол-миллиона долларов.